Conferme: TEMPORALI in arrivo nel fine settimana, ma dove colpiranno?

Quando cambierà il tempo sull'Italia? Nel fine settimana! Sfortuna vuole che anche in questa circostanza non si possa godere di un week-end pienamente soleggiato da nord a sud. Ecco la situazione sinottica attesa per le ore centrali di domenica 6 giugno:

Al meridione, sulle Isole e parte del centro non succederà quasi nulla, mentre al nord, sulla Toscana e le aree interne centrali il tempo farà di nuovo i capricci, stante l'arrivo di una perturbazione da ovest. Su questa evoluzione sono concordi praticamente tutti i modelli.

In questa sede daremo le prime stime precipitative di sabato e domenica, tenendo però conto che la scadenza previsionale non è immediata e vi potranno essere ritocchi.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge (ad oggi) per sabato 5 giugno secondo il modello americano:

Bel tempo al sud, sul Lazio e le Isole. Qualche piovasco si attiverà nell'arco della giornata sulla Toscana e le aree interne dell'Italia centrale, specie nel pomeriggio.

Al nord situazione più instabile: rovesci e qualche temporale orleranno le creste alpine con possibili sconfinamenti anche in pianura. Sul resto del nord avremo molta nuvolosità con rischio di piovaschi sparsi specie in prossimità dei rilievi.

Temperature invariate al centro e al sud, in inevitabile calo al nord specie sotto i rovesci.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese per domenica 6 giugno:

Tempo instabile e fresco al nord, sulla Toscana e le aree interne del centro con rischio di piogge sparse e rovesci anche di tipo temporalesco.

Dal Lazio verso sud avremo invece bel tempo a parte nubi di poco conto e senza conseguenze dal punto di vista precipitativo.

