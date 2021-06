Conferme: prossima settimana all'insegna dei TEMPORALI su diverse regioni italiane

Il tempo presenterà nuovamente carattere di inaffidabilità sull'Italia, a partire già da questo fine settimana.

Come abbiamo già detto in altra sede, l'alta pressione che ci sta interessando non da garanzie di durata. L'alta pressione delle Azzorre diverrà la protagonista del tempo dei prossimi giorni, ma l'obbiettivo stabilizzante dell'anticiclone non saremo noi, bensi le Isole Britanniche, il Mare del Nord e la Scandinavia.

In questi settori avremo l'estate in piena regola con belle giornate e clima caldo. L'Europa centro-orientale e l'Italia resteranno scoperte e verranno interessate da un flusso relativamente fresco, ma instabile, proveniente dai quadranti nord orientali.

Ecco cosa potrebbe capitare nella giornata di martedi 8 giugno secondo il modello americano:

Notate l'asse dell'alta pressione delle Azzorre (frecce rosse) palesemente troppo a nord, esteso dal Vicino Atlantico alle Isole Britanniche e le Scandinavia. Più ad est avremo la discesa di correnti più fresche ed instabili da nord-est che metteranno sotto un tempo INAFFIDABILE la nostra Penisola.

In altre parole, ci saranno dei temporali, più probabili nelle aree interne, sulle zone montuose nel pomeriggio, ma con locali sconfinamenti anche lungo le coste. Anche il quardo termico ne risentirà, puntando al ribasso specie laddove i fenomeni saranno più forti.

Questa situazione dovrebbe durare per tutta la prossima settimana; ecco la mappa relativa a giovedi 10 giugno:

L'asse dell'alta pressione non muterà, come non muterà l'afflusso fresco ed instabile sull'Europa centro-orientale e l'Italia; in altre parole, ancora temporali specie nelle ore più calde della giornata e sui rilievi, con qualche sconfinamento verso pianure e coste.

Per dare un'esempio del "groviglio temporalesco" che ci aspetterà la prossima settimana, vi mostriamo una mappa (solo a scopo indicativo) per osservare dove potrebbero avvenire i fenomeni nella giornata di mercoledi 9 giugno:

Ad eccezione delle Isole, le coste del centro-sud ed alcune aree della Pianura Padana, tutte le altre regioni saranno a rischio acquazzoni o temporali soprattutto pomeridiani.

