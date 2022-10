CONFERME: metà mese con il MALTEMPO su molte regioni!

Mancano ancora molti giorni prima della scadenza previsionale, ma l'insistenza dei modelli nel confermare uno scenario di maltempo per la metà del mese, merita indubbiamente menzione.

Questa mattina giungono importanti conferme dai due modelli più performanti della rete, ovvero il modello americano ed europeo.

La prima mappa che andiamo ad analizzare è la media degli scenari del modello americano valida per domenica 16 ottobre:

Una vera e propria voragine di maltempo si stabilirà sull'Europa centro-occidentale e il bacino occidentale del Mediterraneo. Notate l'alta pressione molto lontana dall'Italia e defilata in Atlantico. Una situazione del genere determinerebbe piogge persistenti in Italia, specie al nord e sul Tirreno. Sarebbe un toccasana per la siccità al nord-ovest che verrebbe notevolmente ridimensionata.

La media degli scenari del modello europeo per il medesimo giorno, ovvero domenica 16 ottobre, opta per la stessa configurazione:

Anche in questo caso si tratterebbe di piogge estese al nord e sul Tirreno, mentre al sud sarebbe imminente una temporanea fase più calda prima dell'arrivo della pioggia.

Nei prossimi giorni faremo il punto sulla base delle nuove emissioni dei modelli; continuate quindi a seguirci.

