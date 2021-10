Confermato un lunedì PERTURBATO, ecco le regioni più a rischio

Conferme importanti sul passaggio di una intensa perturbazione sull'Italia tra domenica 3, lunedì 4 ottobre. Questo passaggio perturbato sarà provocato dallo sviluppo di un'intensa saccatura sull'Europa occidentale, lungo il cui fianco orientale verranno richiamate correnti tiepide di Scirocco. Con questo tipo di circolazione saranno in primis le regioni del nord, il medio ed alto versante tirrenico a subire le maggiori conseguenze, con precipitazioni temporalesche in prospettiva molto intense. Tra domenica e lunedì le maggiori piogge sono attese su Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio.

L e stesse correnti di Scirocco, molto attive anche sulle regioni meridionali, porteranno qui una nuova impennata della colonnina di mercurio su valori elevati specie lunedì 4 ottobre.

Previsione dei venti al suolo nella mattinata di lunedì, con Scirocco attivo lungo il versante tirrenico, dove il tempo sarà instabile:

Stima delle piogge previste dal modello americano sempre per la mattinata di lunedì:





Martedì 5 la parte più fredda della depressione inizialmente confinata sull'ovest Europa, tenderà a spostarsi verso l'Italia, determinando una rotazione del vento dai quadranti occidentali. Ci sarà spazio per una diminuzione delle temperature in primis al nord, poi anche al centro da mercoledì 6 in avanti.