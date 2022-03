Confermato l'arrivo della PIOGGIA verso la fine di marzo, poi forse un colpo di coda dell'inverno

ANALISI ED EVOLUZIONE. Un campo anticiclonico governa il tempo d'Europa, accompagnato da temperature che si sono ormai stabilmente portate su valori primaverili. Prosegue senza tregua la condizione di grave siccità che sta colpendo le regioni del nord, mentre una nuova perturbazione nordafricana è prevista al sud nel fine settimana ormai imminente. Saranno proprio queste regioni che tra sabato e domenica sperimenteranno qualche nuyova precipitazione che colpirà soprattutto le isole maggiori, escludendo ancora una volta le regioni del nord. Ecco la probabilità della pioggia calcolata dal modello americano GFS per domenica 27 marzo:

APPUNTAMENTO A FINE MESE CON LE PIOGGE PIU ORGANIZZATE. I modelli di previsione sembrano confermare finalmente un cambio di circolazione in grado di portare precipitazioni più organizzate sull'Italia entro la fine del mese. Le manovre atmosferiche che porterebbero questo cambio di circolazione saranno piuttosto complesse, in questo svolgerà un ruolo fondamentale la presenza di una vasta circolazione ciclonica a carattere freddo sulla Scandinavia ed una depressione satellite sulla penisola iberica. Analisi in quota del modello europeo riferita a lunedì 28:

Ci troviamo ormai nella giornata di martedì 29 marzo, quando l'aria fredda artica della depressione scandinava confluirebbe all'interno del vortice iberico. Da questo prenderebbe origine una vera e propria saccatura lungo il cui lato ascendente verrebbe a trovarsi lo stivale italiano. Analisi in quota del modello europeo riferita alla sera di martedì 29 marzo:







La fase piovosa che coinvolgerebbe anche l'Italia settentrionale , avrebbe quindi inizio nella giornata di mercoledì 30 marzo principalmente sulle regioni del nord, prolungandosi anche giovedì 31 sulle regioni del centro e del sud. In questo frangente la pioggia coinvolgerebbe maggiormente i versanti tirrenici. Ecco le precipitazioni previste sull'Italia dal modello europeo per giovedì 31 marzo: