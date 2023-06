Confermata l'ONDATA TEMPORALESCA tra venerdi e sabato - le aree maggiormente colpite

Di seguito, la mappa sinottica attesa in Italia per la serata di venerdi 30 giugno:

Ecco la perturbazione adagiata al settentrione che formerà un minimo barico in corrispondenza del Mar Ligure. E' seguita da aria decisamente più fresca che farà abbassare le temperature sul nostro Paese nell'arco del fine settimana.

Vediamo quali saranno le aree maggiormente coinvolte dal passaggio perturbato iniziando con la sommatoria delle precipitazioni attese per l'intera giornata di venerdi 30 giugno:

Nell'arco della giornata in parola, subentreranno temporali localmente intensi sul nord-ovest, ma in estensione a tutto il settentrione entro la serata, ad eccezione forse dell'Emilia Romagna. Nel pomeriggio qualche temporale si farà vedere anche lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale, per il resto tempo nel complesso buono.

Temperature in consistente calo al settentrione, stazionarie al centro con un po' di caldo in arrivo al sud e sulla Sicilia.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese per sabato 1 luglio:

Sul nord-ovest tempo in miglioramento dopo gli ultimi fenomeni al mattino tra la Lombardia e a Liguria. Tempo instabile al nord-est e sul centro-sud peninsulare ad eccezione delle aree estreme. Qui avremo il rischio di temporali alternati a pause asciutte. Saltate completamente da questo passaggio la Sardegna e la Sicilia, dove il tempo sarà buono, ma avremo un rinforzo della ventilazione da nord-ovest. Temperature in calo su tutto il Paese.

