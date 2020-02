Con l'arrivo di marzo, il tempo cambia registro, ecco cosa ci attende

La conclusione dell'inverno meteorologico, chiude una lunga fase atmosferica scandita dalla presenza dell'alta pressione che, con la sua ostinata presenza, ha scandito lunghi periodi delle mensilità invernali, di fatto negando la stagione così come siamo abituati a pensarla.

Una situazione che ha portato un deficit reiterato della NEVE sulle nostre montagne, soprattutto sull'Appennino che è rimasto spoglio del suo manto bianco per gran parte del tempo, negando la pioggia anche su molte altre regioni ed avvicinando lo spettro della siccità su alcune località della Pianura Padana.

Adesso qualcosa sta per cambiare ed in questi giorni il tempo sul Mediterraneo è diventato più instabile, il passaggio di perturbazioni si fa più frequente, la circolazione atmosferica si fa movimentata.

Tra questa notte e domani mattina, ci attendiamo il transito di un corpo nuvoloso associato a qualche pioggia al centro ed al nord. In questa previsione calcolata dal modello americano , possiamo osservare una stima della PIOGGIA prevista entro la prima metà di domani pomeriggio:

All'inizio della settimana sul Mediterraneo il fronte polare subirà un deciso abbassamento e con esso si verificherà anche una riduzione considerevole della pressione atmosferica. Questi elementi preannunciano lo sviluppo di una circolazione vigorosa di bassa pressione proprio nel corso di lunedì, associata ad un cambiamento deciso del tempo. Lunedì precipitazioni estese e a tratti copiose sono previste al nord ed al centro, spiccata variabilità con occasionali piovaschi anche al sud. Quota neve 1000-1200 metri sulle Alpi, 1600/1800 metri su Appennino.

Ecco la previsione del modello americano riferita a lunedì pomeriggio, un vortice depressionario in tutta la sua espressione:

L'evoluzione successiva (martedì e mercoledì) vedrà condizioni atmosferiche compromesse al centro ed al sud, mentre un parziale miglioramento sarebbe atteso al nord. In questa fase si farebbe sentire anche un maggior contributo di aria fredda in quota, con un abbassamento delle temperature in grado di portare qualche nevicata anche sui versanti adriatici dell'Appennino fino a 1000-1200 metri).