Come si concluderà settembre? Arriverà l'AUTUNNO con le PIOGGE? Le ultime notizie...

Prima di entrare a pieno titolo nella nostra analisi, facciamo una doverosa premessa: Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

Il prestigioso centro di calcolo ECMWF ha elaborato le mappe fino al termine di settembre, ovvero per le restanti due decadi.

Sul fronte termico non sembrano esserci grosse novità; il sopramedia termico che avremo fino a metà mese verrà un po' ridotto, ma il quadro termometrico resterà complessivamente sopranorma.

La prima mappa mostra le anomalie termiche nel lasso temporale compreso tra lunedi 11 e domenica 17 settembre:

Si evincono anomalie termometriche in Italia comprese in media tra 2 e 4°, quindi piuttosto consistenti! Il sopramedia termico non riguarderà solo l'Italia, ma quasi tutta l'Europa.

La seconda mappa mostra le anomalie termiche nel lasso temporale compreso tra il 18 e il 24 settembre:

Il sopramedia termico si ridurrà un po', ma resterà presente sulla quasi totalità della nostra Penisola e sarà compreso mediamente tra 1 e 2°.

Infine, queste sono le anomalie termiche previste dal 25 settembre al 1 ottobre:

Non cambierà molto la situazione. Il sopramedia termico a livello nazionale sarà ancora compreso mediamente tra 1 e 2°.

Passiamo ora al quadro delle PIOGGE, che fortunatamente presenta qualche novità positiva.

La prima mappa mostra le anomalie di precipitazione nel lasso temporale tra lunedi 11 e domenica 17 settembre:

Piogge purtroppo ancora scarse su tutta l'Italia stante il permanere dell'alta pressione. Solo l'estremo nord-ovest avrà precipitazioni attorno alla media stagionale.

Qualcosa dovrebbe muoversi su alcune regioni nel lasso temporale compreso tra il 18 e il 24 settembre:

Ritroviamo piogge superiori alla norma su gran parte del settentrione. Sul resto d'Italia piogge attorno alla media del periodo o leggermente superiori dove si nota il colore azzurro.

Infine, queste sono le anomalie precipitative previste per il periodo compreso tra il 25 settembre e il 1 ottobre:

Un lieve deficit sarà presente sulle estreme regioni meridionali. Su tutte le altre regioni le piogge dovrebbero ricalcare la media del periodo.

