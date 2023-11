Come si concluderà NOVEMBRE? Pioverà? farà freddo? E la neve? Le proiezioni del centro di calcolo ECMWF

Prima di affrontare la nostra analisi, facciamo una doverosa premessa: Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

La prima parte di novembre è stata caratterizzata dalla presenza quasi indiscussa delle correnti occidentali che hanno indirizzato verso la nostra Penisola sistemi frontali in rapida sequenza e più o meno penetranti.

La situazione in questi ultimi giorni si sta lentamente modificando e la terza decade del mese potrebbe essere governata da correnti in prevalenza settentrionali. Avremo quindi alcune novità in campo termico e precipitativo sul nostro Paese che adesso andremo ad analizzare.

Iniziamo con il quadro delle anomalie termiche previste nel lasso temporale compreso tra il 20 e il 26 novembre:

Fa sensazione la grande anomalia fredda presente sui settori più settentrionali del Continente e sulla Scandinavia. In Italia si prevedono temperature attorno alle medie al nord e su parte del centro, sopramedia tra 0.5° e 1° sul resto della Penisola, specie al meridione e sulla Sicilia.

Dal punto di vista delle piogge, queste sono le anomalie pluviometriche attese in Europa nel medesimo periodo, ovvero tra il 20 e il 26 novembre:

Un forte anticiclone incomberà sull'Europa occidentale dove avremo un clima sostanzialmente secco. Clima secco anche sul nord Italia, il Tirreno e la Sardegna. Potrebbe invece piovere più del normale lungo il versante adriatico e parte delle regioni meridionali, in accordo con una sinottica in prevalenza settentrionale.

Facciamo ora un passo avanti osservando le anomalie termiche previste in Italia tra il 27 novembre e il 3 dicembre:

Ritroveremo l'Italia quasi completamente in perfetta media termica. Solo il settore di nord-ovest potrebbe registrare un sopramedia, ma comunque abbastanza leggero, attorno al mezzo grado.

Sul fronte delle piogge e per il medesimo lasso temporale (dal 27 novembre al 3 dicembre) le anomalie potrebbero essere le seguenti:

A parte il versante adriatico ed alcune aree del meridione che avranno piogge attorno alla media, il resto d'Italia avrà un quadro pluviometrico sottonorma specie al nord-ovest e lungo le regioni tirreniche.

