Come si concluderà il mese di APRILE? Arriveranno altre ondate di MALTEMPO?

Nel mese di aprile si attendeva il riscatto delle precipitazioni, con l'arrivo di piogge democratiche ed estese sul nostro Paese. Alcune regioni, segnatamente il centro-sud, sono riuscite a beneficiare di piogge più o meno intense, mentre il nord sta ancora annaspando nel secco anche se un po' di pioggia dovrebbe arrivare anche qui nelle prossime ore.

Andiamo a curiosare nei meandri del prestigioso centro di calcolo ECMWF per sapere come potrebbe concludersi il mese in parola. Vi ricordiamo che tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, ritieniamo non siano di utilità per programmare attività importanti.

Iniziamo dalle anomalie termiche: la prima mappa ce le mostra fino al 23 aprile:

Notiamo un anomalia termica negativa di circa 1° sulle regioni meridionali, per il resto temperature attorno alla media del periodo.

Queste invece sono le anomalie precipitative attese in Italia fino a domenica prossima (23 aprile):

Notiamo piogge superiori alla norma sui settori più settentrionali del nord e sul meridione peninsulare. Le altre regioni saranno invece in lieve deficit, specie la Sardegna e il basso Tirreno.

Veniamo ora all'ultima settimana di aprile, tra lunedi 24 a domenica 30 aprile. Queste sono le anomalie di temperatura previste:

Notiamo anomalie al rialzo comprese tra 1 e 2°, più intense sulla Sardegna dove si arriverà a 2.5° di esubero termico. Fa impressione la solita anomalia bollente tra la Spagna e il nord Africa, fino ad oltre 5° sulla media.

Infine, le anomalie di precipitazione attese in Italia sempre tra il 24 e il 30 aprile:

Arriverà quasi sicuramente l'alta pressione, con piogge in deficit su quasi tutta l'italia, ad eccezione della Puglia che avrà piogge in media.

