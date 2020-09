Come si comporterà il tempo durante questa settimana?

L'arrivo della nuova settimana, porterà con sè una situazione decisamente inusuale per il periodo, questo fine settimana molti di voi avranno potuto accorgersi delle temperature particolarmente elevate che si stanno registrando su parecchie regioni del nostro Paese. Una condizione con cui dovremo confrontarci anche nei primi giorni della prossima settimana. Infatti a cavallo tra la giornata odierna, domenica 13 e martedì 15, ci aspettiamo l'ulteriore consolidamento di un forte anticiclone accompagnato da temperature elevate. Di fatto si tratta dell'ultima parentesi di caldo estivo della stagione 2020, con un quadro generale delle temperature che porta (e porterà) valori anche superiori ai 30 gradi nelle località pianeggianti interne. Con tutta probabilità le due giornate più calde saranno quelle di lunedì 14 e martedì 15 settembre. L'ultima occasione per concedersi un bagno al mare.



I valori più elevati sono previsti sulla Valpadana, con massime fino a +32°C, l'entroterra di Toscana, Umbria e Lazio, con picchi massimi anche fino a +32/+34°C, caldo anche al sud con massime comprese tra +30/+32°C. Ecco una stima delle temperature previste lunedì pomeriggio:

Nel corso della prossima settimana si consumeranno anche alcuni importanti movimenti sinottici su scala europea, con lo sviluppo di una nuova circolazione di bassa pressione sull'Oceano Atlantico, dal cui sprofondamento deriverà il rinforzo dell'avvezione calda africana sul Mediterraneo nella prima parte della settimana.

Questa circolazione di bassa pressione avrà un destino ancora incerto, molto probabilmente entro il prossimo mercoledì la troveremo non più come saccatura ma isolata come "cut-off", cioè un minimo chiuso di bassa pressione a cavallo tra la Penisola Iberica ed il Marocco, in una posizione che potrebbe esporre soprattutto le regioni di nord-ovest all'arrivo di nuove precipitazioni forse dalla seconda metà della settimana. Analisi in quota del modello americano riferita a sabato 19 settembre, con la vecchia depressione presente appena ad ovest dell'Italia: