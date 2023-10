Come sarà il week-end? Pioverà? Ci sarà il sole? Ecco tutti gli ultimi AGGIORNAMENTI

In attesa dell'intenso passaggio perturbato che le mappe disegnano per la giornata di lunedi 30 ottobre (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/inizio-settimana-con-prospettive-di-maltempo-severo-per-alcune-regioni/99043/), il fine settimana vedrà una tregua armata del maltempo, anche se qualche piovasco o rovescio non sarà escluso. Le correnti continuarenno ad arrivare da sud-ovest, di conseguenza non aspettiamoci cali della temperatura in quanto il contesto termico risulterà complessivamente mite.

Sul fronte dei fenomeni, la prima mappa focalizza le piogge previste alle ore 14 di sabato 28 ottobre:

Qualche piovasco sarà possibile sull'alta Toscana, la Sardegna e la Calabria Tirrenica. Rovesci un po' più consistenti bagneranno il Lazio, per il resto il tempo sarà asciutto e termicamente gradevole con belle schiarite.

La seconda mappa mostra invece le piogge attese in Italia alle ore 14 di domenica 29 ottobre:

Arriveranno rovesci più consistenti sulla Liguria centro-orientale e sulla fascia prealpina lombarda. Rovesci anche sul Friuli e piovaschi sparsi tra la Toscana, l'Umbria occidentale e l'alto Lazio, per il resto tempo asciutto e con temperature in aumento al sud e sulle Isole.

RIASSUMENDO: sabato piovaschi su Alta Toscana, Sardegna, Calabria, Friuli e Lazio. Domenica su Liguria, Alpi lombarde, Friuli, Toscana e Umbria.

