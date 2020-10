Come proseguirÃ  ottobre: PIOGGIA o SOLE? Freddo o mite?

Fresco. Il mese di ottobre proseguirà sulla falsariga di quanto avvenuto durante l'ultima parte di settembre. Lo segnala il modello americano nella media degli scenari prevista per la seconda decade del mese.



La discesa di aria fredda che ci attendiamo da domenica 11 ottobre lascerà il segno e infatti i valori a tutte le quote risulteranno inferiori alla media del periodo almeno sino alla metà del mese. Di quanto? Di almeno 3-4°C a 1500m, di 1-2°C alle quote inferiori, sembra pochino, ma in realtà inciderà molto sulla scelta del nostro abbigliamento prima di uscire di casa:

L'affondo depressionario di domenica 11 ottobre, sarà seguito da condizioni di variabilità che potrebbero ancora determinare qualche precipitazione passeggera su nord-est, centro e sud, molto meno al nord-ovest, che resterebbe sottovento a questa circolazione mediamente nord-occidentale, come mostra anche il quadro barico previsto per mercoledì 14 ottobre:

Rispetto alle emissioni degli ultimi giorni parrebbe ripresentarsi la figura dell'alta pressione, giudicata in grado di rintuzzare, almeno parzialmente, altri affondi depressionari, questo soprattutto intorno alla metà del mese, come risulta evidente dallo scenario proposto per venerdì 16 ottobre: in pratica ancora variabilità ma senza peggioramenti marcati.