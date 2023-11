Come potrebbe proseguire NOVEMBRE? Arriverà la NEVE, il FREDDO o resterà MITE? Proviamo a dare qualche risposta

Prima di affrontare la nostra analisi, facciamo una PREMESSA IMPORTANTE: Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terre emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

Cosa bolle in pentola per il restante mese di novembre in Europa ed in Italia? Beh, possiamo subito affermare che difficilmente sarà freddo o con nevicate a bassa quota; la nostra Penisola resterà infatti sotto l'egemonia delle correnti occidentali atlantiche. Sappiamo bene che quando il tempo arriva dall'Atlantico non è mai freddo e le nevicate si presentano a quote medio-alte solo sulle Alpi.

La prima mappa mostra il quadro delle anomalie termiche previste in Europa - e non solo - fino al termine del mese in questione - si consiglia di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo:

Situazione assolutamente non buona sotto il profilo del freddo in Italia. La mappa mette in luce anomalie termiche al rialzo in media tra 1 e 2° su tutta a Penisola, ad eccezione delle Alpi, che come abbiamo accennato, riceveranno nevicate anche abbondanti.

Molto interessante è la mappa delle anomalie precipitative previste fino alla fine di novembre, in quanto identificano molto bene il tipo di corrente portante:

Secondo questa mappa sarà ancora l'ovest sparato a dominare la scena meteorologica novembrina in Italia. Osservate le piogge arroccate lungo il versante tirrenico e le nevicate sulle Alpi. Clima secco invece su parte del nord-ovest, il versante adriatico, l'est della Sardegna e il settore ionico. Queste zone si troveranno spesso sottovento al flusso portante da ovest e non avranno quindi fenomeni.

Un novembre quindi abbastanza scialbo dal punto di vista termico e con differenze pluviometriche marcate tra Tirreno e Adriatico.

