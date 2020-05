Come potrebbe proseguire il mese di MAGGIO in Italia?

Prima di addentrarci in questa analisi vi ricordiamo che le mappe proposte mettono in luce solo possibili tendenze e non devono essere prese come oro colato. L'affidabilità di una previsione tende a scendere all'aumentare della scadenza previsionale.

Detto ciò, ecco come potrebbe evolvere il quadro termico e precipitativo in Italia durante la settimana prossima (tra il giorno 11 e il 17 maggio). Si consiglia di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo.

Queste le anomalie termiche:

Un lieve sottomedia di prevede al nord, mentre al centro e al sud le temperature saranno al di sopra della media.

Dal punto di vista delle piogge, questa la situazione prevista:

Piogge piuttosto abbondanti al nord; in media al centro con maggiori fenomeni sulla Sardegna e il Tirreno; clima invece secco al sud e lungo il versante adriatico.

A seguire, queste sono le anomalie termiche previste nel lasso temporale tra il 18 e il 24 maggio:

Temperature complessivamente in media con pochi scarti verso l'alto o verso il basso.

Queste invece sono le anomalie di precipitazione previste per il medesimo lasso di tempo, ovvero dal 18 al 24 maggio:

A parte qualche situazione locale, si evince un complessivo sottomedia precipitativo più marcato in prossimità dell'area alpina.

Infine, queste sono le anomalie termiche previste nel lasso di tempo compreso tra il 25 e il 31 maggio:

Sull'Italia si avince un sopramedia termico diffuso con scostamenti dalla media di oltre 1°.

Queste le anomalie precipitative per il periodo medesimo (dal 25 al 31 maggio):

Notizie non buone: a parte alcuni settori delle Alpi occidentali, sull'Italia si prevede un sottomedia precipitativo piuttosto marcato!

