Come potrebbe comportarsi il resto del mese di febbraio? Forse una BUONA NOTIZIA nella TERZA DECADE

La prima decade di febbraio ha mostrato spunti invernali interessanti sulla nostra Penisola con freddo ed alcune nevicate a quote molto basse, se non in pianura su diverse regioni. Ora vediamo cosa ci riserverà la restante parte del mese secondo il prestigioso centro di calcolo ECMWF

Prima di iniziare la nostra analisi, facciamo una premessa importante: Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

Detto ciò, ecco come potrebbe comportasi il quadro termico tra il 13 e il 19 febbraio, in pratica durante la settimana prossima:

Dopo una prima decade piuttosto fredda, il "sopramedia termico" tornerà alla carica soprattutto sull'Europa centro-settentrionale, ma anche in Italia. Sulla nostra Penisola si prevedono anomalie termiche al rialzo comprese tra 0.5 e 1.5°. Ben più preoccupanti le suddette anomalie sull'Europa settentrionale ed orientale, valutabili attorno a 3-4° di esubero rispetto alle medie del periodo.

Questo invece è il quadro precipitativo previsto sempre tra il 13 e il 19 febbraio:

Si nota che la prossima settimana sarà probabilmente secca su tutta l'Italia stante la presenza dell'alta pressione. Tutto ciò aggraverà i problemi di siccità già presenti al settentrione.

Volgiamo lo sguardo oltre ed andiamo al periodo compreso tra il 20 e il 26 febbraio. Iniziamo con il quadro termico previsto:

Nulla di buono all'orizzonte, con buona parte del Continente Europeo alle prese con anomalie termiche al rialzo più o meno marcate. In Italia si andrà da 0.5 ad 1° di esubero dalle medie del periodo.

Sul fronte delle piogge emerge invece una buona notizia:

L'ultima settimana di febbraio, secondo questa elaborazione, potrebbe trascorrere con precipitazioni quasi ovunque attorno alla norma del periodo, senza sottomedia importanti (a parte casi molto localizzati). Sarebbe una buona notizia soprattutto per il settentrione, ma vedremo se le cose andranno realmente così.

