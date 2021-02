Come potrebbe comportarsi il mese di MARZO in Italia?

Il mese di marzo sancisce l'ingresso della primavera meteorologica sulla nostra Penisola. E' solitamente un mese molto variabile, se non instabile che può anche favorire ritorni di freddo importanti specie nella sua prima parte.

Prima di procedere con la nostra analisi, facciamo una doverosa premessa: le mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività, la loro affidabilità è infatti lievemente inferiore al 50%.

La prima mappa mostra le anomalie termiche che potrebbero interessare il mese di marzo in Italia ed in Europa:

Per ciò che concerne la nostra Penisola, la mappa evidenzia un lieve surpus termico valutabile attorno al mezzo grado. Il resto dell'Europa centro-occidentale potrebbe presentare temperature in media, mentre esuberi più marcati (anche superiori a 1°) potrebbero aleggiare sull'Europa orientale e su alcune aree della Scandinavia.

La seconda mappa mostra invece come potrebbe essere ripartito il quadro delle precipitazioni sempre a scala europea ed italica:

La mappa denuncia un lieve surplus precipitativo specie al nord e sul Tirreno. Le altre regioni potrebbero avere una pluviometria in linea con le medie del periodo, con un lieve deficit solo sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia.

