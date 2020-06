Come potrebbe comportarsi il mese di LUGLIO in Italia e in Europa?

PREMESSA IMPORTANTE: Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

Come potrebbe comportarsi il mese di luglio in Italia ed in Europa? La prima mappa mostra le anomalie termiche previste per il mese centrale dell'estate (LUGLIO) in Europa ed in Italia secondo il pestigioso centro di calcolo ECMWF

Non si notano "sopramedia" esagerati sia in sede europea che italica...anzi, sui Paesi dell'Europa occidentale le temperature si prevedono in media o addirittura al di sotto tra il Regno Unito e la Scandinavia.

Per ciò che concerne la nostra Penisola, si prevedono temperature attorno alla norma sulle due Isole Maggiori e su alcune aree del versante tirrenico. Sul resto d'Italia si prevedono esuberi termici di circa 1° rispetto ai valori normali.

Passiamo ora al quadro precipitativo:

Si notano piogge superiori alla norma su tutto lo scacchiere nord orientale del Continente e sui settori transalpini. Ciò potrebbe significare una circolazione settentrionale sull'Europa centrale e l'Italia, con alta pressione ad ovest, Ciò è dimostrato anche dal sottomedia precipitativo atteso in Francia.

Per ciò che concerne l'Italia, piogge attorno alle medie saranno presenti sulle Isole e su alcuni tratti del versante tirrenico. Altrove i valori precipitativi si prevedono al di sotto della media climatologica di luglio.

