Come potrebbe comportarsi il mese di gennaio in Italia?

Prima di addentrarci nei meadri delle tendenze pluviometriche e termiche del mese centrale dell'inverno italico, facciamo una breve premessa.

"Ricordiamo ai nostri lettori che quelle esposte sono tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti. "

Fatto questo breve appunto, cosa si prevede per il mese di gennaio in Italia? La prima mappa mostra le ANOMALIE TERMICHE previste in Europa ed in Italia:

Temperature in media saranno presenti al nord, sulla Toscana e sulle Isole. Un lieve sopramedia, tra mezzo grado e 1 grado, riguarderà invece le altre regioni. Notate come tutta l'Europa centro-occidentale abbia temperature nei ranghi delle medie, mentre piu a nord e più ad est avremo esuberi più o meno marcati.

La seconda mappa mostra le ANOMALIE PRECIPITATIVE previste per il mese di gennaio in Italia:

Pioverà molto sulle due Isole Maggiori e sul Tirreno. In genere attorno alle medie del periodo le piogge sulle altre regioni italiane. Non dovrebbero quindi esserci sottomedia precipitativi di rilievo sul nostro Paese.

