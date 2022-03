Come potrebbe comportarsi il mese di APRILE in Italia?

Prima di iniziare la nostra analisi, facciamo una doverosa premessa: ricordiamo ai nostri lettori che quelle proposte sono tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terre emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

Aprile, mese centrale della primavera, riuscirà a recuperare il disavanzo idrico presente sul nostro Paese? Per tentare di rispondere a questa domanda, diamo uno sguardo alle anomalie precipitative previste dal prestigioso centro di calcolo ECMWF per l'intero mese (si consiglia di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo):

Notizie relativamente positive per le Alpi e le alte pianure del nord che dovrebbero avere un mese più piovoso del normale. Il resto del nord, ad eccezione delle coste Venete e Giuliane, il trend precipitativo dovrebbe risultare in linea con le medie del periodo, così come sulle Isole e le aree interne del centro e del sud. Male invece il settore tirrenico e le aree costiere del nord-est, dove le piogge potrebbero essere ancora inferiori alla norma.

Come si comporterà invece il mese di aprile sotto il profilo termico? Ecco la mappa delle anomalie termometriche attese nell'arco di tutto il mese:

Non sembrano esserci molti dubbi. Il mese in questione sarà più caldo nel normale di circa 1°, mentre le anomalie termiche positive più eclatanti (fino a 2°) si concentreranno sui Paesi dell'Europa nord-orientale.

