Come potrebbe comportarsi AGOSTO? Farà ancora tanto caldo? E la siccità?

PREMESSA IMPORTANTE

Tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività.

Come potrebbe comportarsi il terzo mese dell'estate mediterrenea? Il prestigioso centro di calcolo ECMWF ha elaborato una linea di tendenza per tutto il mese di agosto.

Dal punto di vista termico, c'è da mettersi letteralmente le mani nei capelli. Ecco cosa prevede il modello europeo:

Tranne una ristretta porzione del Portogallo, che avrà temperature sottomedia, il resto d'Europa si crogliolerà con un sopramedia termico pressochè univoco. Tra la nostra Penisola e l'Europa orientale, il sopramedia rischierà di essere davvero pesante, attorno ai 3° rispetto alla media climatologica.

Cosa si prevede invece dal punto di vista pluviometrico? Ecco la mappa:

Bene l'arco alpino orientale, che vedrà piu pioggia del dovuto. Molto male invece le aree del Piemonte e della Lombardia poste a nord del Po, dove la siccità potrebbe seguitare a picchiare duro.

Il resto d'Italia, dal sud del Po fino al centro-sud, isole comprese, avranno invece una pluviometria attorno alla media del periodo.

