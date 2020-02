Come mai l'inverno fatica a manifestarsi? Chiediamolo al vortice polare.

La circolazione atmosferica prevista in Europa nella terza ed ultima decade di febbraio, sarà caratterizzata da una sorprendente forza del vortice polare che continuerà ad influenzare la stagione fino alla sua conclusione. Spostando per un attimo il nostro sguardo nei piani alti, a livello statistico, in stratosfera l'allungamento delle giornate dovrebbe influenzare la compattezza del vortice polare che già da alcuni giorni avrebbe dovuto cominciare ad attenuarsi, un'attenuazione che sarebbe testimoniata da un abbassamento nelle velocità dei venti occidentali che tuttavia non trova risposta nell'andamento dei fatti, in quanto le ultime previsioni relative ai venti zonali alla quota di 10hPa (circa 30.000 metri), mostrano delle velocitä straordinariamente elevata anche nel periodo in cui dovrebbe cominciare a decadere. Il grafico che vi mostriamo qui sotto, rappresenta proprio la velocità dei venti occidentali in alta stratosfera (10hPa), che testimoniano uno stato sorprendente di salute e di longevità del vortice polare in libera atmosfera:

La seconda immagine che vi mostriamo, rappresenta invece lo stato del vortice polare lungo tutta la colonna d'aria, e possiamo osservare una perfetta rispondenza tra la compattezza del vortice in troposfera e stratosfera, con i due piani isobarici che risultano perfettamente appaiati: