Come cambieranno le temperature in pochi giorni!

L'anticiclone sub-tropicale diventa sempre più forte di ora in ora e gli effetti sono più che evidenti da nord a sud. La Sardegna, ad ora la regione più colpita dal caldo, ha rilevato alcune temperature massime superiori ai 40-41°C tra le province di Oristano e Olbia. Tra domani e venerdì il caldo si intensificherà anche sul resto d'Italia, per quella che sarà la prima forte ondata di caldo della stagione.

Oltre al caldo intenso ci saranno anche afa e tanta polvere sahariana nei nostri cieli, i quali risulteranno sporchi e lattiginosi. La calura si farà sentire non solo di giorno ma anche di sera, come se ci trovassimo in un'area sub-tropicale.

Ma a quanto pare, come già discusso qui, l'anticiclone africano avrà vita breve. Già da venerdì i primi refoli freschi in alta quota produrranno acquazzoni e temporali al nord, poi dal week-end le temperature inizieranno a scendere ovunque fino a riportarsi a ridosso delle medie del periodo. Considerando che nelle prossime 48 ore sfioreremo i 9°C di anomalia sopra le medie, andremo incontro ad un calo termico di quasi 8-10°C in pochi giorni.

Eloquenti le temperature massime previste venerdì 23 Giugno, soprattutto al sud. Si sfioreranno i 38-40°C nei settori interni. Caldo diffuso anche al nord. Sul Nordovest avremo temperature massime un po' più basse grazie all'ingresso dei primi addensamenti e di locali acquazzoni al mattino e nel primo pomeriggio.

Il confronto con domenica è notevole: su quasi tutta Italia il week-end sarà molto meno caldo, soprattutto su centro e sud. Notate le massime inferiori ai 30°C su tantissime aree!

Anche di notte il clima diverrà molto più fresco e gradevole. I valori minimi, in piena notte, tra 21 e 23 Giugno saranno spesso superiori ai 20-22°C, mentre nel week-end e ad inizio settimana avremo temperature minime più basse, inferiori ai 20°C, su tante aree da nord a sud.