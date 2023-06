Colpo di scena: il gran caldo avrà vita breve?

Il caldo è alle porte e tra poco meno di 48 ore invaderà con veemenza tutta Italia. L'anticiclone africano si approprierà dell'Italia per la prima volta in stagione, dando vita alla prima vera ondata di caldo piuttosto intenso. Dopo tanta pioggia e tanti temporali è certamente il benvenuto, ma a quanto pare potrebbe non avere vita lunga!

L'alta pressione sub-tropicale sarà unico protagonista tra 20 e 22 Giugno, tanto che il Sole splenderà su tutta Italia e le temperature potranno facilmente superare i 35°C, specie sulle isole maggiori e al sud. Tornerà anche l'afa specie sulle coste e in Val Padana. Qualche nota instabile, tuttavia, non mancherà su Alpi e Piemonte.

Ma il colpo di scena arriva venerdì 23 Giugno, quando un cavo d'onda proveniente dall'Atlantico scivolerà sulla testa dell'anticiclone, in alta quota, fino ad approdare sul Mediterraneo. Questa incursione fresca e secca andrà ad interagire con l'elevata calura presente sulla nostra penisola, dando vita ad un forte peggioramento a carattere temporalesco.

Venerdì 23 potremo imbatterci, con ormai sempre più probabilità, in una forte ondata di temporali sulle regioni del nord, anche con grandinate e forti colpi di vento. Successivamente questo rischio temporalesco si estenderà anche al centro e al sud nei due giorni successivi! Dalle precipitazioni previste venerdì possiamo notare una maggior concentrazione di piogge intense sul Nordest.

Tra 25 e 27 Giugno l'aria fresca in quota potrebbe isolarsi sul Mediterraneo, contribuendo di fatto ad un declino degno di nota dell'anticiclone. Pian piano l'aria fresca prevarrà su quella calda, di conseguenza le temperature tenderanno gradualmente a scendere ovunque fino a rientrare su valori tipici del periodo. Dunque dopo aver assaporato per 3-4 giorni temperature superiori ai 32-33°C, con punte di 37-38°C (tra 21 e 23 Giugno) torneremo su temperature massime non superiori ai 28-30°C.