COLPO di SCENA: cambiano gli scenari, NEVE in pianura da domenica, ecco dove!

La magia di un parco cittadino sotto la neve in una serata d'inverno. Potrebbe succedere in zona Cesarini al nord tra domenica 26 e martedì 28 febbraio. L'ipotesi del freddo sterile al settentrione, che sembrava ormai destinare i fenomeni e le nevicate alle regioni centrali del versante adriatico, sembra superata dai fatti.

Le modalità di ingresso dell'aria fredda sono cambiate e soprattutto è cambiato il posizionamento e l'interazione con il vortice depressionario che andrà scavandosi domenica 26 febbraio tra l'alto Tirreno e il Mar Ligure, che fino a ieri sembrava dovesse agire ben più a sud.

Di colpo chiaramente le precipitazioni previste dai modelli sono tornate ad abbracciare anche il settentrione e, sotto la spinta dei venti freddi da est che interverranno sin dalle prime ore di domenica, potranno vivere due fasi diverse:

-la prima domenica 26 associata a rovesci di neve legati all'irruzione fredda grazie all'interazione con l'aria umida in risalita da sud

-la seconda tra lunedì 27 e martedì 28 grazie ad un fronte occluso a carattere caldo in risalita da sud e con addolcimento termico e graduale trasformazione in pioggia in pianura.

Non essendoci però ancora convergenza totale su questa evoluzione, limitiamoci a ciò che sembra maggiormente condiviso, l'irruzione fredda e le conseguenze debolmente nevose tra domenica e l'alba di lunedì su parte delle pianure del nord, ecco allora le temperature previste nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 febbraio dal modello americano a 1500m, valori indubbiamente da neve sino in pianura, pur bagnata:

Ecco il vento atteso già da domenica 26 sul catino padano e sull'alto e medio Adriatico, sottoforma di Bora o grecale, mentre sul resto d'Italia soffierà un mite vento occidentale o sud occidentale:

Ed ecco allora la distribuzione delle nevicate secondo il modello americano tra domenica 26 e l'alba di lunedì 27 febbraio:

Da segnalare ovviamente anche le nevicate tra Marche ed Abruzzo, ma solo in Appennino, a partire dai 700m, perchè lì l'aria fredda non dovrebbe riuscire a sfondare come al nord. Tra la serata di domenica e l'alba di lunedì come si evince tutta la fenomenologia a carattere nevoso andrebbe a localizzarsi sul nord-ovest tra Piemonte, Lombardia e versante padano dell'Appennino ligure.

Gli accumuli previsti dal modello americano sono peraltro modesti, più importanti solo sul Piemonte, le Prealpi lombarde e l'Appennino emiliano, ve li mostriamo giusto a titolo informativo. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti perchè la situazione è in forte divenire e ciò che sembrava già deciso, è stato messo in forte dubbio dal posizionamento della depressione al suolo attesa per domenica 26 nel Mediterraneo: