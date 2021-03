Colpo di coda dell'inverno nella prima settimana di aprile

Appare confermato dai modelli un rapido declino dell'alta pressione sull'Europa. Quella figura che nelle ultime 48 ore ha portato un'impennata decisa della temperatura sullo stivale italiano, potando a tratti temperature vicine a quelle dell'estate, è prevista abbandonare lo stivale, collocando i propri massimi sull'oceano Atlantico settentrionale. Inevitabilmente le condizioni atmosferiche sull'Italia diventeranno più instabili e ci sarà spazio per il passaggio di alcune perturbazioni accompagnate da una riduzione sensibile della temperatura. Alcune regioni d'Italia sperimenteranno diverse occasioni di pioggia, la prossima settimana al centro ed al nord la colonnina di mercurio potrebbe riportarsi su valori inferiori alle medie stagionali.

Senza dubbio quello che oggi trova una maggiore conferma è il passaggio di una perturbazione che scivolando lungo il fianco orientale dell'alta pressione, attraverserà le regioni del versante adriatico a cavallo tra sabato 3 aprile e domenica 4, giorno di PASQUA. Le regioni più coinvolte sabato 3 saranno Veneto, Friuli, Romagna , mentre domenica 4 i fenomeni si trasferiranno verso Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata . Entro domenica sera una riduzione della temperatura avrà raggiunto ormai tutto il Paese ed il calo esagerato di questi giorni sarà solo un ricordo.

Analisi in quota del modello americano riferita a sabato 4 aprile, in cui si osserva lo sviluppo di un'ondulazione che scivola lungo il fianco orientale dell'alta pressione ormai in Atlantico:

Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per domenica 5 aprile, giorno di PASQUA: