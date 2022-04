Colpo di coda dell'inverno: FIOCCHI DI NEVE a quote basse su diverse regioni

È un risveglio freddo per gran parte del nord e del centro Italia ed oltre tutto sono in atto piogge, rovesci sparsi ed anche nevicate fino a quote collinari su Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Toscana, Lazio e Sardegna.

Foto che arriva dal torinese, dove la neve è scesa fin sui 350 metri:

Tutto merito di un'irruzione artica che da ieri sera sta dilagando nel Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano e che sta alimentando una depressione tirrenica ricca di instabilità. Insomma si tratta di un vero e proprio di coda invernale, una tipica "rodanata" assente in Italia da diversi mesi.

Nel corso della giornata di oggi avremo ancora instabilità diffusa lungo le regioni tirreniche, specie su Toscana, Lazio e Campania. Residui fenomeni sul nordovest al mattino, poi migliora gradualmente. Instabilità sparsa sul Triveneto e al sud, con precipitazioni più abbondanti a ridosso dei monti di Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Possibilità di nevicate fino a quote collinari (400-600 metri) su Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna, zone interne di Marche e Abruzzo. Fiocchi anche in Molise e Campania entro sera fino a 600-700 metri. Neve a quote leggermente superiori sul Triveneto (oltre 800 metri).

Domani avremo una generale attenuazione dei fenomeni, sebbene persisterà un po' di instabilità tardo pomeridiana al nord e nelle zone interne del centro e del sud. Il freddo ci farà compagnia fino alle prime ore di lunedì, dopodiché tenderà gradualmente a ritirarsi favorendo una risalita delle temperatura da nord a sud.