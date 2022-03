Colpo di coda d'inverno! Ecco la "rodanata" del week-end

Dopo almeno tre mesi di astinenza ecco che le perturbazioni atlantiche torneranno a fare la voce grossa nel Mediterraneo, tanto da riportare la pioggia su Stati e regioni duramente colpite dalla siccità. Germania, Francia, Spagna e centro-nord Italia faranno i conti con piogge, vento, freddo e neve come in una tipica ondata di maltempo invernale.

Quella che si concretizzerà nei prossimi giorni sarà un tipico colpo di coda invernale che avrà il merito di riportare la neve a quote relativamente basse e a tratti anche in pianura. Ci riferiamo soprattutto alle vaste pianure dell'Europa centrale, dove tra venerdì e domenica nevicherà abbondantemente specie tra Germania e Francia. Tanta neve in vista anche per Svizzera e Austria, oltre che per l'arco alpino e l'Appennino centro-settentrionale. La neve riuscirà a portarsi a quote basse su Piemonte, Liguria, Emilia, Valle d'Aosta e Lombardia, a tratti anche in pianura!

Sarà dunque un inizio d'Aprile tutt'altro che primaverile: il freddo si farà sentire su tutta Italia e gli abbondanti accumuli di neve andranno a tamponare il pesante deficit idrico/nevoso sviluppatosi durante il periodo invernale.

La pioggia scenderà in abbondanza su tutto il versante tirrenico, ma anche il nord vedrà discreti accumuli tra la fine di marzo e l'inizio di aprile. Un po' meno piovoso al sud, ma il tempo sarà tutt'altro che stabile stante la presenza dei venti di scirocco, del pulviscolo sahariano in atmosfera e delle piogge sparse.

Come avrete avuto modo di capire saranno le regioni tirreniche e del nord quelle più colpite da questo colpo di coda invernale: questo perché la massa d'aria fredda proveniente dall'Artico aggirerà le Alpi da ovest irrompendo nel Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano. Questo questo movimento dell'aria ci troviamo davanti ad una tipica "rodanata", situazione di maltempo che manca da tanto tempo in Italia. L'aria fredda scaverà una depressione nel mar Ligure tra venerdì 1 e domenica 3, favorendo tanto maltempo sulle regioni settentrionali e tirreniche.