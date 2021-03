CLIMA: ecco come si Ã¨ comportato febbraio 2021

Recentemente sono state aggiornate le medie climatologiche mondiali. Dal febbraio 2021 le medie di riferimento non sono più quelle del trentennio 1980 - 2010 ma quelle del 1991 - 2020. Questa analisi si basa sull'ultimo rapporto pubblicato dal programma Copernicus. Dunque come si è comportato febbraio 2021 sull'Europa e nel mondo?

Febbraio 2021 è stato sostanzialmente più caldo della media 1991-2020 nell'Europa meridionale, ma più freddo della media sull'Europa settentrionale, soprattutto nella Russia nord-occidentale. Le isole Svalbard, ubicate a latitudini estremamente settentrionali, ben oltre il Circolo Polare Artico, hanno costituito un'eccezione, registrando pesanti anomalie positive della temperatura. Su alcune parti d'Europa le condizioni atmosferiche hanno subito profonde trasformazioni da una settimana all'altra, per esempio la Germania ha registrato un'oscillazione termica da record, passando in appena 5 giorni da un clima rigido invernale ad uno caldo primaverile, con scarti termici anche superiori ai 20°C in appena una manciata di giornate.

Condizioni particolarmente fredde si sono verificate sull'Europa nord-orientale e su gran parte della Siberia. Temperature estremamente fredde anche nella parte più orientale della Russia.

Temperature inferiori alle medie stagionali sono state registrate anche in Alaska e sul Canada occidentale, contrapposte ad anomalie termiche positive sul nord-est canadese, la Groenlandia e l'oceano Artico. Temperature che sono state ben superiori alla media anche sull'Africa nord-occidentale, il Medio Oriente, l'Asia centrale e la Cina. Sul nord Africa le temperature sono risultate leggermente inferiori alle medie, così come sull'India e nel sud-est asiatico. Anomalie termiche negative talora rilevanti, sono state registrate in alcune delle aree terrestri dell'emisfero meridionale, in particolare nel Sudafrica, in Antartide ed in Australia. Su quest'ultima regione le anomalie negative sono state accentuate dal fenomeno della Niña.