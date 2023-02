Ciclone in Sicilia: crolla parte di cimitero a Mineo (Catania)

La forte ondata di maltempo che si sta abbattendo in Sicilia sta mettendo in ginocchio diverse zone del catanese. In seguito alle piogge pressoché incessanti che cadono da oltre 24 ore si registrano diversi smottamenti e frane, soprattutto nell'area a sud di Catania.

Una frana in queste ore ha interessato una porzione del cimitero del comune di Mineo, in provincia di Catania. Il terreno non ha retto i grandi quantitativi d'acqua ed è franato trascinando una parte del cimitero, come vediamo nelle immagini. L`area del calatino è una delle più colpite dal ciclone che sta sferzando la Sicilia.

Situazione critica anche nel comune di Grammichele. Le strade provinciali che consentono l`accesso al nostro paese sono al momento impraticabili, e in svariate strade si registrano alberi sradicati, fango e detriti», scrive il sindaco Pippo Greco.