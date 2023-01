Ciclone in risalita verso il Centro-Nord: porterà forti nevicate anche in pianura Lunedì

Il vortice ciclonico collocato oggi sul Centro-Sud, che apporterà nelle prossime ore condizioni di maltempo diffuso, risalirà gradualmente verso nord/nord-ovest e fra la serata e soprattutto la giornata di domani (Lunedì) coinvolgerà anche le regioni settentrionali della nostra penisola.

Avremo pertanto un ritorno delle piogge e delle nevicate al Centro-Nord. Stante l'aria molto fredda accumulata da giorni, i fenomeni risulteranno nevosi fino a bassa quota: in particolare Emilia Romagna, Toscana settentrionale, bassa Lombardia dovrebbero vedere nevicate fino in pianura (o oltre i 100-200 metri), anche con accumuli di diversi centimetri in Emilia (10-20 cm in pianura oltre i 300-500m). Altrove prevarrà la pioggia e le nevicate interesseranno le quote collinari e montuose, anche abbondanti sulle Alpi Piemontesi e marittime.

Nella mappa, la neve prevista domani (Lunedì 23) secondo il modello MOLOCH ECMWF (Lamma Toscana).

L'instabilità interesserà anche i restanti settori del Centro, specialmente Abruzzo, Marche, Umbria nella prima parte della giornata poi maggiormente le aree tirreniche nella seconda parte.

Andrà decisamente meglio al Sud, dove il tempo sarà in miglioramento, stante lo spostamento del ciclone verso il Centro-Nord. Cieli in prevalenza poco nuvolosi o soleggiati ad eccezione di Campania e ovest Sicilia dove potranno verificarsi dei rovesci.