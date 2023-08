Ciclone ad inizio settimana: piogge PESANTI per diverse regioni

I primi violenti temporali stanno interessando il nord-ovest a causa dell'ingresso dei primi refoli freddi dall'Atlantico, come ampiamente previsto nei precedenti editoriali. In questi momenti, stiamo osservando una supercella che sta attraversando Piemonte e Lombardia, dispensando forti piogge, intense raffiche di vento e, in alcune località, forti grandinate.

Queste sono solo le prime manifestazioni di un intenso peggioramento che si concretizzerà tra domenica e martedì. Non sarà una breve parentesi di maltempo, ma una perturbazione molto ben organizzata e di chiara impronta autunnale. Le correnti fresche nord-atlantiche scaveranno un ciclone sul medio-alto Tirreno, precisamente nel corso di domenica. Questo ciclone darà origine a spirali nuvolose ricche di precipitazioni che interesseranno principalmente il nord e il medio-alto Tirreno, ovvero dove ci aspettiamo gli accumuli di pioggia più consistenti nel corso delle prossime 72 ore.

Lunedì sarà la giornata più caratterizzata dal maltempo, con piogge intense su gran parte del nord, in particolare su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Ci aspettiamo accumuli superiori ai 100-150 mm nell'arco delle 24 ore, con punte isolatesuperiori ai 200 mm in Alta Lombardia. Nel frattempo, le condizioni meteorologiche peggioreranno anche in Toscana e Lazio, con l'arrivo di temporali intensi accompagnati da forti raffiche di vento e nubifragi. Per il sud, sarà l'ultima giornata di caldo intenso prima del netto calo termico previsto in serata, calo accompagnato, ovviamente, da qualche precipitazione e forti temporali.

Martedì vedrà ancora condizioni perturbate al nord-est e nelle regioni centrali, con alcuni fenomeni anche al sud; nel contempo, si avrà un graduale miglioramento sul nord-ovest, zona che nei giorni precedenti sarà stata pesantemente interessata dalle precipitazioni.

Nel totale delle precipitazioni previste fino alla fine del mese, risulta evidente un maggiore coinvolgimento del nord, con accumuli di pioggia che superano i 200 mm-250mm.