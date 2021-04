Ci aspettano diversi giorni di tempo instabile al nord, soleggiato con caldo al sud

In queste ore sperimentiamo un'importante cambiamento di circolazione su ampia scala europea, con lo sviluppo di una figura di bassa pressione sull'Europa occidentale, contrapposta ad una risalita d'aria calda subtropicale sul Mediterraneo e sull'Europa orientale. Insomma un continente letteralmente diviso in due grandi fasce atmosferiche, tanto per cambiare l'Italia si troverà nel mezzo e mentre al nord saranno prevalenti gli annuvolamenti con qualche pioggia, al sud l'aria calda porterà tempo stabile con valori termici nettamente superiori alle medie stagionali. Per gran parte della settimana la saccatura farà fatica a progredire verso est, di conseguenza l'Italia continuerà ad essere coinvolta da venti meridionali. Ecco la previsione del modello americano gfs sulla probabilità di PIOGGIA nella giornata di giovedì 29 aprile, come vedete, saranno le regioni del nord a prendersi il maggior rischio di un giovedì bagnato rispetto alle altre zone d'Italia:

Il disegno sinottico che vi abbiamo appena descritto, appare ancor più evidente in questa previsione del modello americano sulle anomalie di geopotenziale alla quota di 500hpa per venerdì 30 aprile. Si intuisce la presenza di una saccatura con asse disposto sull'ovest Europa, contrapposta ad una circolazione altopressoria sul Mediterraneo orientale: