Ci aspetta un WEEK-END con tanto sole: ecco dove farÃ  piÃ¹ CALDO!

Una breve parentesi anticiclonica interverrà sul nostro Paese nel prossimo fine settimana, regalandoci 48 ore di primavera avanzata, con valori termici massimi che si attesteranno mediamente sui 22-23°C ma con qualche punta di 26°C nelle grandi aree urbane.



Non si tratterà di un'azione anticiclonica importante, anzi molto effimera, stante il grand caos barico ancora presente in Europa, ma sufficiente a far pensare che l'estate sia ad un passo, così come la "liberazione" dopo il periodo di pandemia.

L'azione congiunta di una modesta compressione anticiclonica e di una risalita di aria più calda dal nord Africa, determinerà questi valori massimi di temperatura rispettivamente per sabato e per domenica:

Da notare il lieve calo dei valori atteso per domenica al nord, a causa di qualche annuvolamento, che interverrà soprattutto nel pomeriggio, proprodromico rispetto al potenziale peggioramento atteso per lunedì 26 aprile al nord.