Chi sconfiggerà il "TYCOON" del meteo? E quando?

Il ritorno del Tycoon! Potremmo chiamarlo cosi il ritorno dell'anticiclone. Ogni riferimento a fatti, persone e personaggi della vita reale è da ritenersi del tutto casuale:-)

Eccolo, il protagonista di tante stagioni sulla scena europea, cosi come si prevede per mercoledì 8 aprile:

Visto cosi, non è molto diverso da come ci è apparso in molte altre occasioni nel corso di questi anni. E quando ha mostrato i "muscoli" non è stato poi facile sbarazzarsene.



Già, come potremmo uscirne? L'idea generale, osservando attentamente tutte le possibili evoluzioni a lungo termine tracciate dal modello americano è che la cosa possa avvenire intorno o subito dopo la metà del mese, con un affondo freddo da nord, come quello che si prospetta in queste mappe, prese a pure titolo di esempio.



Esse prevedono un nuovo sbilanciamento dell'anticiclone verso nord e l'affondo di aria fredda dal nord-est del Continente, come evidenziato anche dalle temperature previste a 1500m:

A quel punto, di fronte a temperature nettamente più alte previste nell'area mediterranea dopo diversi giorni di anticiclone e di soleggiamento generoso, non sarà difficile pensare a contrasti in grado di provocare precipitazioni anche consistenti.



Ci sono però altre strade, diciamo meno "funamboliche" per assicurare l'arrivo di piogge primaverili rilevanti: giungono dall'affondo di una saccatura da ovest, in grado di forzare la resistenza anticiclonica, cosi come vediamo in questa mappa qui sotto:

Dunque l'idea è che si possa uscire dalla stabilità anticiclonica intorno alla metà del mese, ma con quali modalità c'è ancora parecchia confusione. Tenete però in considerazione gli esempi mostrati, poiché al momento sembrano quelli che riscuotono maggior credito per imporsi sul Continente.