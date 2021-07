Che domenica! Tra NUBIFRAGI, GRANDINATE e CALDO ATROCE...

Italia meteorologicamente divisa in due in questa domenica di inizio agosto, ma accomunata da un clima estremo. Al nord andranno in scena temporali anche forti che potrebbero anche causare problemi, mentre al meridione e su parte del centro il termometro sarà letteralmente impazzito, puntando a valori oltre i 40°.

Iniziamo con i temporali. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domenica 1 agosto:

Come vedete, la possibilità di temporali anche forti sarà estesa a tutto il nord Italia ad eccezione forse della Romagna che si troverà sottovento alle correnti portanti da sud-ovest. I fenomeni più intensi sono comunque attesi su Piemonte, Lombardia e Triveneto.

Qualche piovasco o forse qualche isolato temporale, potrebbe sforare anche sulla Toscana e sulla Sardegna, più difficile l'innesco di fenomeni sul restante centro.

Sole spietato e clima molto caldo invece al meridione e sulla Sicilia.

Diamo ora un'occhiata alle temperature previste al centro-sud alle ore 15 di domenica 1 agosto:

MASSIMA ATTENZIONE nelle aree racchiuse dalla linea gialla. Qui saranno possibili punte di 42-43° con serio rischio di colpi di calore. Si raccomanda di non uscire all'aperto per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Farà molto caldo anche sul medio Adriatico con 38° tra Marche e Abruzzo. Al nord e sull'alto Tirreno avremo invece un buon calo termico.

