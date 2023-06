Che cambiamento di temperatura al Solstizio d'Estate!

Le correnti fresche e instabili che nuovamente stanno attraversando l'Italia avranno ancora poche ore a disposizione per fare i propri comodi: a partire dal fine settimana l'anticiclone africano tornerà con prepotenza sul Mediterraneo per poi espandersi sull'Italia per la prima volta in questo mese di Giugno.

Dunque dopo un avvio d'Estate meteorologica piuttosto traballante ecco che si prepara, ad inizio della terza decade di Giugno, la prima vera ondata di caldo della stagione, anche piuttosto intensa per alcune nostre regioni.

Le temperature aumenteranno ovunque, fino a portarsi di parecchi gradi oltre le medie del periodo da nord a sud. Ma sarà proprio il Meridione che verrà investito in pieno dal settore più caldo e stabile dell'anticiclone. Ci aspettano quantomeno 3-4 giorni di caldo intenso, a tratti afoso, e tempo molto stabile. Anche i tipici temporali pomeridiani tenderanno a farsi da parte. Ma dalle ultime novità dai centri di calcolo, già anticipati in questo articolo, pare proprio che non sarà una lunga ondata di calore!

Tra le giornate più calde spicca proprio quella del 21 Giugno, quella del solstizio d'Estate in cui avrà ufficialmente inizio l'Estate astronomica. Le anomalie previste per mercoledì 21 sono notevoli al sud e sulle isole: si prospettano valori di almeno 10°C sopra le medie del periodo al sud. Man mano che ci spostiamo verso nord le anomalie diventano sempre più contenute.

Di seguito le temperature massime previste per martedì 20 Giugno, quando l'ondata di caldo comincerà a far sul serio. Troviamo già punte massime attorno ai 33-34°C sulla Val Padana orientale, la Puglia e la Sardegna.

Ma la giornata successiva, quella del solstizio d'Estate, il caldo aumenterà ulteriormente soprattutto al centro e al sud. Le massime potrebbero raggiungere i 36-37°C su Puglia settentrionale, Basilicata e Sardegna. Altrove le temperature oscilleranno tra i 27 e i 35°C.