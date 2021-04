Che BOTTA di CALDO in arrivo al SUD e in parte anche al centro: punte di 33-34°C in Sicilia?

L'avvicinamento di un intenso fronte freddo, atteso per sabato al nord, porterà ad un sensibile richiamo di correnti meridionali prefrontali sulle nostre regioni meridionali e centrali.



Si tratterà di aria di matrice africana, capace, complice anche l'orografia del territorio e gli effetti favonici connessi al flusso di correnti da SSW, di determinare repentini aumenti delle temperature, segnatamente nelle zone interne, come dimostrano le mappe seguenti.



Davvero clamoroso l'aumento delle temperature per venerdì sulla Sicilia, con picchi previsti dal nostro modello anche di 33-34°C, ma colpiscono anche tutti gli altri valori attesi sul mezzogiorno e in parte anche al centro, come si evince da questa mappa prevista per venerdì:

Da notare anche l'ulteriore parziale rialzo dei valori atteso per sabato, soprattutto su Toscana, Campania, nord Puglia con picco di 31°C nel Foggiano, ancora caldo in Sicilia con valori attorno a 30-31°C:

Domenica l'avvezione calda traslerà nettamente verso levante, abbandonando l'Italia. Completamente diversa infatti la situazione all'alba di lunedì con i valori piombati in qualche caso anche sotto i 10°C su diverse zone interne appenniniche del centro e generale frescura: