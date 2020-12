CAPODANNO con tanta **NEVE** nelle Alpi e sul Piemonte, fiocchi anche su ovest Lombardia e parte della Liguria (MAPPE)

Dove nevicherà a Capodanno? E' vero che a Torino si farà il pieno? E Milano invece vedrà solo 4 fiocchi in croce? E' vero che nevicherà anche in Liguria e che sul Triveneto pioverà soltanto? Ecco tutte le risposte che cercavi.



Partiamo con alcune considerazioni:

- stamane i modelli non hanno "letto" bene l'effetto che produce la presenza di neve al suolo sulle pianure in presenza di cielo sereno, prevedendo valori prossimi allo zero, mentre in molte zone siamo finiti anche a -5 o -6°C in un contesto d'aria anche relativamente secca, complice la temporanea rotazione del vento a nord-ovest nella notte. Questo elemento depone a favore della neve sul settore occidentale.

-il richiamo sciroccale non perdonerà comunque tutte le regioni ad est dell'Adda già dalle prime ore del Capodanno. Lì pioverà. Punto.



-Sul nord-ovest la tenuta del cuscino freddo sull'ovest della Lombardia sarà da valutare in base a tre parametri: temperature, ingerenza dello Scirocco mite da ESE ma soprattutto intensità e costanza delle precipitazioni, che sembrano presentarsi intermittenti e questo non depone bene per la resistenza dei fiocchi sull'area lombarda.



-Sull'arco alpino invece la costanza presenza dell'isoterma di zero a 1500m o anche con isotermia sin nei fondovalle potrebbe farsi un baffo dello Scirocco favorendo nevicate per tutta la giornata, pur deboli, perchè difficilmente raggiungeranno le vallate più a nord, specie del Triveneto, mentre l'arrivo dei venti da ESE accumulerà tutta l'umidità sul Piemonte e la bassa Valle d'Aosta, dove ci attendiamo i massimi accumuli nevosi nella notte su sabato. Dunque città come Torino, Cuneo, Aosta, ma anche Biella, Ivrea, potrebbero fare il pieno di neve.



-La neve potrebbe raggiungere anche il Ponente ligure sino a Savona perchè lo Scirocco scalzerà tutto il cuscino freddo che si presenterà come fredda tramontana allo sbocco delle valli liguri, favorendo neve a bassa quota su quelle zone sino a sabato mattina.

Detto questo ecco tutte le mappe aggiornate secondo il modello europeo, si parte dalla neve accumulata (in verde) nell'arco delle 24 ore di Capodanno, ad est dell'Adda il nulla:

Nella mattinata di Capodanno ecco la neve affacciarsi sul nord-ovest in seno alla spinta delle correnti umide da ESE con fiocchi soprattutto su ovest Lombardia, Piemonte, Appennino ligure in collina e arco alpino in genere:

Nel pomeriggio di Capodanno ancora neve su gran parte dell'ovest lombardo, Milano compresa ma con accumuli al massimo di 1-2cm, in periferia e nei paesi ad ovest anche 2-4cm, più abbondante la coltre sul Pavese, l'Alessandrino e poi il Vercellese, l'Astigiano e naturalmente l'Appennino ligure, neve anche a Piacenza, notate la depressione che risale e porta il suo Scirocco mite sino al Milanese orientale, da notare anche piogge e temporali previsti sul Tirreno e la Sardegna:

Da tener presente che spesso queste sciroccate si pagano poi con il ristagno di aria molto mite sul Paese, che viene evacuata solo se tornano a prevalere con una certa intensità e costanza le correnti da nord.



Nella notte su sabato ecco la neve localizzarsi sull'estremo nord-ovest, sarà il momento del nevone su Aosta, Torino, Cuneo, Asti, Alba, Alessandria, ancora Ivrea e Biella, ma con quota neve davvero al limite alle quote più basse, pioggia invece sulle pianure del resto del nord e neve sui restanti rilevi oltre i 400-600m: