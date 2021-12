CAPODANNO con super anticiclone e temperature sopra norma

Le festività di Natale si consumeranno sotto l'influenza di correnti umide atlantiche fino a martedì 28 dicembre, In questa fase il tempo sul nostro Paese sarà spesso affollato di nubi, con elevato rischio di PIOGGIA per i versanti tirrenici. Temperature miti.Gli ultimi giorni di dicembre 2021 vedranno il rinforzo di un forte anticiclone sull'Europa, con tempo soleggiato ed ulteriore rialzo termico. Il culmine della scaldata anticiclonica culminerà molto probabilmente nella notte di Capondanno. Gli scarti termici positivi oltre la norma saranno particolarmente pronunciati al nord.Seppur in graduale attenuazione l'alta pressione ci accompagnerà anche nei primi giorni di gennaio 2022, con qualche nube bassa in più lungo i versanti tirrenici.