Canicola AFRICANA al picco: ci saranno punte di 43 GRADI tra oggi e martedì, ecco dove

Questa ennesima ondata di caldo africano raggiungerà l'apice tra oggi e domani, dopodiché non andrà via ma persistenza in modo leggermente più contenuto. Ci aspetta, dunque, una settimana molto calda e afosa, a tratti eccezionalmente calda come nel caso di oggi e martedì.

Nelle prossime 36 ore, infatti, raggiungeremo il picco del caldo su tutta Italia: le correnti sub-tropicali provenienti direttamente dal Sahara algerino porteranno un'ulteriore impennata delle temperature da nord a sud. A 1500 metri, in libera atmosfera, la colonnina di mercurio sfiorerà i 27-28°C, mentre al suolo le temperature saliranno quasi ovunque oltre i 34-35°C. Nelle aree più interne e lontane dal mare sarà molto facile fare i conti con temperature davvero bollenti, fino a 39-41°C. Le anomalie termiche in alta quota descrivono, per martedì, uno scenario a dir poco eccezionale: le temperature saranno superiori alle medie del periodo di circa 10-12°C:

Su foggiano, materano, zone interne del barese, cosentino, beneventano, catanese, ennese, ragusano, siracusano sono probabili picchi di temperatura di circa 42-43°C sia oggi che martedì. Isolati 40°C anche nel Lazio, Umbria, Molise.

Fino a 37-39°C oggi in pianura Padana, mentre martedì la temperatura scenderà gradualmente a partire dal settentrione grazie all'arrivo di temporali intensi.

Da mercoledì e fino al termine della settimana avremo un lieve calo della temperatura da nord a sud, ma al tempo stesso aumenterà ovunque l'umidità, soprattutto su coste e pianure. Questo significa che continuerà a far molto caldo: si tratterà di un caldo particolarmente afoso che ci farà compagnia per tutta la settimana.