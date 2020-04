CANADA: si scioglie GHIACCIO del fiume Athabasca, alluvione di acqua e fango travolge la città di McMurray

Gravi inondazioni hanno colpito in queste ultime ore l'area di Fort McMurray, città situata sulle rive del fiume Athabasca, nella provincia canadese dell'Alberta.



A causare l'alluvione lampo è stato l'improvviso scioglimento di importanti quantità di ghiaccio del fiume, con acqua e fango che si sono riversati pericolosamente nella città di Fort McMurray, danneggiando case e aziende. Numerose le auto trascinate dalla furia dell'acqua.



Il fenomeno non è insolito ma un'alluvione di tale portata non la si ricordava da decenni, a detta degli abitanti del posto.



Quando il ghiaccio ha iniziato a scorrere lungo il fiume, ha formato un blocco lungo 24 chilometri (una sorta di "marmellata di ghiaccio"), che ha impedito lo scorrere del flusso d'acqua acqua a valle provocando invece l'innalzamento repentino del livello dell'acqua con conseguente esondazione.



La regione dell'Alberta sta attualmente affrontando "due stati di emergenza": una legata alla pandemia di coronavirus che ha tenuto le persone nelle loro case e ora questa tremenda alluvione che ha causato l'evacuazione del centro di Fort McMurray.