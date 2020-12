Cambiamento nel week-end, ritornano nubi e piogge

L'alta pressione è tornata ad avvolgere gran parte d'Italia, seppur con qualche incertezza al nord, dopo una lunghissima fase di maltempo che ha pesantemente condizionato questa prima metà di dicembre. L'egemonia dell'alta pressione delle Azzorre ha purtroppo già le ore contate e nel week-end tenderà gradualmente ad indebolirsi.

Il suo indebolimento permetterà l'ingresso di masse d'aria più instabili e fresche dall'Atlantico, in grado di arrecare un diffuso aumento della nuvolosità e anche l'arrivo di piogge su diverse nostre regioni.

Secondo gli ultimi aggiornamenti è molto probabile l'arrivo di un fronte perturbato da ovest tra venerdì e domenica: questa perturbazione porterà qualche pioggia sparsa sui settori più esposti come Sardegna e Sicilia.

Tra sabato e domenica nubi dense e grigie, con annesse piogge sparse, interesseranno anche Liguria, Piemonte, bassa Lombardia, ovest Emilia, Calabria, Basilicata e Puglia.



Clima più asciutto su Campania, gran parte del centro Italia e il nord-est: su questi settori avremo un week-end pieno di nuvole ma con pochi o addirittura assenti fenomeni. Le nebbie continueranno ad interessare la pianura Padana, soprattutto quella centro-orientale.

La situazione è tutt'altro che definita, pertanto non sono esclusi cambiamenti nelle previsioni soprattutto sulle regioni che saranno interessate dalla pioggia nel fine settimana. Stay tuned.