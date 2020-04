CAMBIAMENTI possibili nella seconda decade di aprile: facciamo il punto...

Non è facile liberarsi di un'alta pressione come quella paventata dai modelli per i prossimi giorni.

E' vero che siamo in aprile e l'atmosfera risulta decisamente più incline ai cambiamenti rispetto al periodo invernale. Tuttavia, le mappe a nostra disposizione non danno ancora una risoluzione concreta di questa situazione che rischia di compromettere le piogge in questo delicato periodo dell'anno.

Alcune corse alternative del modello americano però ci provano, anche se la scadenza temporale non è di certo immediata.

Un gruppo di scenari alternativi mostra l'ingresso di correnti atlantiche umide e poco fredde attorno al 14-15 aprile:

Se il cambiamento post-anticiclone andasse in questo senso, si potrebbe sperare di avere un buon carico di pioggia al nord e al centro, con neve a quote di media montagna sulle Alpi. Al momento questa opzione viene quotata al 40%, quindi leggernente minoritaria rispetto alla controparte in percentuale.

La tesi più quotata da molti scenari opta invece per lo spostamento dell'alta pressione piu ad ovest e l'ingresso di correnti fredde da nord-est sull'Italia:

Questa opzione viene quotata al 60%; determinerebbe un peggioramento piovoso al centro e al sud con neve in Appennino, unitamente ad un calo delle temperature stante l'ingerenza di venti freddi nord-orientali.

Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione tenendo conto che fino al termine della prima decade mensile gli eventuali cambiamenti saranno pochi o nulli.

