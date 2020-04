CAMBIAMENTI in vista nel periodo pasquale? Ecco quanto c'è di vero...

Sembra ormai assodato che il tempo presenterà caratteristiche di staticità atmosferica almeno fino a sabato 11 aprile. Successivamente, si aprirà un ventaglio di possibilità per far cambiare le cose, anche se al momento si tratta di ipotesi che potrebbero cadere nel vuoto.

La volontà di limitare lo strapotere del sole dardeggiante sull'Italia arriva questa mattina dal modello americano, non nello scenario ufficiale ma in diverse corse alternative dell'elaborato medesimo.

A capeggiare questo ipotetico cambiamento c'è lo scenario di controllo del modello di oltre oceano; si tratta del run perturbatore più "autorevole" e di conseguenzza merita menzione. Ecco la mappa sinottica prevista dal medesimo scenario modellisitico per la notte tra Pasqua e Pasquetta:

L'elaborato mostra lo sbilanciamento dell'alta pressione verso nord-est (frecce rosse) e la conseguente discesa di un nucleo freddo (frecce blu) che colpirebbe l'Europa centrale, causando un peggioramento anche sull'Italia.

Quando c'è di vero in questa tesi? A dire il vero non molto! La corsa ufficiale americana in concerto con altre elaborazioni snobbano questa possibilità e la riducono ad un fugace passaggio quasi ininfluente.

Esaminando però la media di tutti gli scenari che compongono modello americano imbastita questa mattina, notiamo che qualcosa potrebbe in verità muoversi a cavallo del medesimo lasso temporale:

L'impianto sembra confermato, ma l'elaborato (nella sua media) preferisce GLISSARE sugli effetti successivi, ponendo una situazione poco chiara.

Dalla mappa si indovina la possibile nascita di una depressione sul Mediterraneo occidentale, ma come vedete tutto resta ancora molto nebuloso; in altre parole, dovremo attendere ancora qualche giorno prima di dare notizie più certe. Continuate pertanto a seguirci...

