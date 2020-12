CALO TERMICO e NEVICATE in arrivo a partire da Natale, vediamo dove e quando

Una parentesi di mitezza che avrà la durata di poche giornate e sarà seguita da una diminuzione sensibile delle temperature in previsione sotto le festività di Natale. A portare questo raffreddamento, sotto la Vigilia troverà spazio il passaggio di un impulso instabile che dall'oceano Atlantico si muoverà di gran carriera verso l'Europa centrale, raccogliendo al suo passaggio ulteriori apporti d'aria fredda dalla Penisola Scandinava. Il risultato finale di questa complessa manovra sarà il transito di una veloce perturbazione che a cavallo tra la serata della Vigilia ed il giorno di Natale, attraverserà tutto lo stivale italiano, anticipando un sensibile raffreddamento delle temperature dapprima al nord, poi in rapida propagazione verso il centro ed il sud nel giorno di Santo Stefano (sabato 26). L'evoluzione suggerita questa sera dal modello europeo , mette in luce ancora un marcato raffreddamento delle temperature sotto Natale, ad opera di venti artici in arrivo sul Mediterraneo:

Ancora molto incerto nelle dinamiche ma sostanzialmente confermato anche il passaggio perturbato successivo (lunedì 28, martedì 29), ad opera di un'ampia circolazione di bassa pressione alimentata dall'aria fredda polare-marittima. Questo passaggio perturbato porterebbe un nuovo stravolgimento nella circolazione atmosferica su ampia scala europea. Nell'arco di appena un paio di giorni, le correnti settentrionali verrebbero rapidamente sostituite dalle correnti meridionali lungo il lato ascendente di una profonda saccatura con asse sull'ovest Europa.



Per l'Italia dopo il raffreddamento di Natale, si aprirebbero nuovamente scenari di tempo più umido, segnati da un rialzo delle temperature. In questo contesto potrebbe esserci spazio per qualche nevicata a bassa quota al nord. Questa l'evoluzione suggerita dal modello europeo per lunedì 28 dicembre: