CALDO: tra venerdì e sabato il PICCO dell'AFA sull'Italia

La mappa sopra mostra l'indice di disagio da caldo, chiamato anche INDICE di CALORE (si legga questo articolo per maggiori dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/79464/.

La scala va dal verde al fucsia. Ovviamente l'indice di calore aumenta quando il colore tende ad andare verso il fuscia.

L'alta pressione e il caldo raggiungeranno il picco sull'Italia tra venerdi 21 e sabato 22 agosto. Condizioni di MALESSERE FISICO saranno quindi probabili su diverse regioni della nostra Penisola.

La prima mappa mostra l'indice di calore atteso in Italia nel pomeriggio di venerdi 21 agosto, attorno alle ore 17:

Condizioni di MALESSERE FISIOLOGICO saranno presenti sulla Pianura Padana, nelle aree interne della Sardegna e qua e la nelle pianure interne dell'Italia centro-meridionale. In queste aree sarebbero da evitare le uscite nelle ore più calde per anziani, bambini e persone con problemi respiratori. Si starà meglio solo in prossimità delle aree montuose.

La seconda mappa mostra l'indice di calore previsto in Italia per il pomeriggio di sabato 22 agosto, sempre alle ore 17:

La situazione non cambierà molto. Ancora MALESSERE FISICO sulla Pianura Padana orientale, nelle aree interne della Sardegna e nelle pianure interne tosco-laziali. Altrove caldo fastidioso o molto fastidioso.

