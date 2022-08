CALDO: tra giovedì e venerdì tornerà un po' di AFA - ecco le aree che soffriranno maggiormente

Le correnti settentrionali che stanno tenendo a bada i termometri in Italia, continueranno a soffiare fino a mercoledi 24 agosto. Tra giovedi 25 e venerdi 26 agosto l'afflusso fresco si sposterà verso levante e sull'Italia tornerà temporaneamente l'alta pressione, prima di una nuova recrudescenza instabile nel week-end (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/ultimo-fine-settimana-di-agosto-con-molti-temporali-in-italia/94717/)

In questo frangente, i temporali diverranno meno frequenti e limitati alle aree interne nel pomeriggio, mentre l'afa dovrebbe farsi un po' sentire da nord a sud.

In questa sede monitoreremo l'indice di calore o di disagio da caldo che avremo in Italia durante le giornate di giovedi 25 e venerdi 26 agosto. Per ciò che concerne l'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo valido per le ore 17 di giovedi 25 agosto:

Il caldo risulterà fastidioso in Pianura Padana e sull'alto-medio Tirreno. Poco fastidioso altrove, addirittura sopportabile dove vedete il colore verde.

Questo invece è l'indice di disagio da caldo atteso in Italia alle ore 17 di venerdi 26 agosto:

Caldo molto fastidioso sulla Pianura Padana orientale; fastidioso sulla valpadana occidentale, sull'alto-medio Tirreno e tra la Puglia e il Golfo di Taranto. Per il resto caldo poco fastidioso, addirittura sopportabile nelle aree colorate in verde.

