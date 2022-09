CALDO: tornerà L'AFA su almeno 2 REGIONI ad inizio settimana

In questa sede monitoreremo l'indice di calore o di disagio da caldo che avremo in Italia durante le giornate di lunedi 5 e martedi 6 settembre. Per ciò che concerne l'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917

Dal punto di vista atmosferico, all'inizio della settimana prossima avremo un generale ristabilimento a parte qualche temporale sulle Alpi nel pomeriggio. L'alta pressione riporterà il caldo quasi ovunque, ma fortunatamente l'afa sarà limitata.

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo atteso in Italia alle ore 17 di lunedi 5 settembre:

Un caldo molto fastidioso sarà presente sulla Sardegna, specie nella parte meridionale. Caldo fastidioso o molto fastidioso anche in Sicilia, specie nella parte occidentale. Sul resto d'Italia avremo poca afa, ovvero un caldo poco fastidioso dove vedete il colore giallo e addirittura sopportabile dove vedere il colore verde.

La seconda mappa mostra invece il disagio da caldo atteso in Italia nella giornata di martedi 6 settembre, sempre attorno alle ore 17:

Caldo a tratti fastidioso in Valpadana, molto fastidioso sulla Sardegna specie la parte sud. Caldo fastidioso anche in Sicilia, mentre altrove avremo caldo poco fastidioso o sopportabile.

