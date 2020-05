CALDO: sul nord Africa abbiamo già oltre 40°!

L'Africa scalda i motori decisamente in anticipo sulla tabella di marcia. Questa situazione non è di certo una novità; da diversi anni l'estate ha allungato il suo dominio sull'Italia di almeno un mese, proponendo fiammate bollenti anche in periodi non consoni.

Nella giornata di ieri si sono toccati i primi 40° nelle aree interne dell'Algeria e della Tunisia. Ecco la mappa delle temperature registrate alle ore 15 di mercoledi 6 maggio in Europa e sul nord Africa (si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo)

Termometri fino a 41-42° non troppo distanti dalla nostra Penisola, al confine tra Algeria e Tunisia. Il Mediterraneo ancora freddo per fortuna stempera le temperature ed in Italia abbiamo avuto valori nel complesso gradevoli.

Il caldo, come spesso succede, tende ad arrampicarsi come una testa di ponte su alcuni Paesi dell'Europa occidentale, dove lo specchio di mare da attraversare è piu esiguo.

Ci riferiamo soprattutto alla Spagna e al sud della Francia, segnatamente alla fascia pirenaica. In questi settori, sempre nella giornata di ieri (mercoledi 6 maggio) si sono sfiorati i 30°.

Infine, restano per il momento fresche le temperature dell'Europa centro-orientale e la Penisola Scandinava dove troviamo valori anche sotto i 10°.

